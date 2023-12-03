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  • Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis'ten sert açıklama! ''Bunu yapanlar terörist''
Spor

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis'ten sert açıklama! ''Bunu yapanlar terörist''

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis'ten Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili sert bir açıklama geldi. Tecrübeli koç, saha yabancı madde atanlara terörist dedi.

3 Aralık 2023 Pazar 00:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis'ten sert açıklama! ''Bunu yapanlar terörist''
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Beşiktaş ile oynanan derbi maçının sonunda konuştu.

Yaşanan olaylara tepki gösteren Dimitris Itoudis, 'Bugün sadece basketbol yoktu. Madar'ın gözüne bir bozuk para atıldı ve gözünü kaybedebilirdi. Herhangi bir hakemin gözüne gelseydi de devam edecek miydik? Bu, ligin gösterdiği toleranstan dolayı oluyor. Beşiktaş, EuroCup'ta böyle bir şey yapsa ceza alır.' dedi.

'BASKETBOLLA ALAKASI YOK'

Yaşananların basketbolla alakası olmadığını söyleyen Yunan koç, 'Üzgünüm. Bugün sadece basketboldan bahsedemeyiz. Benim tecrübem sadece bir maç oynadığımızı unutmamamı söylüyor. Bir maç oynadık ve rakibimiz kazandı. Onları tebrik ediyorum tabii ki ama bugün basketboldan bahsedemeyiz, olanların basketbolla alakası yok.' şeklinde konuştu.

'MADDE ATANLAR TERÖRİST'

Sahaya yabancı madde atanların tespit edilmesini gerektiğini söyleyen Itoudis, "Normal şartlarda bir kameradan o paraları atan kişilerin tespit edilmesi ve hapse girmesi gerekiyor. Bir oyuncu gözünü kaybedebilirdi. Onu atan bir terörist. Meslektaşım yapacak bir şey olmadığını söylüyor ama katılmıyorum. İnsanları nazik şekilde eğitebiliriz. Ben harika atmosferleri severim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş harika atmosfer yaratıyorlar. Bizim taraftarımız takıma yardımcı oluyor ama terörden uzak durmamız gerekiyor. Neden bahsedeceğiz ki? Pick and rollden mi konuşacağız?" şeklinde sözlerini noktaladı.

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