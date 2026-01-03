İSTANBUL 14°C / 13°C
  Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı devirdi! Seri 3 maça çıktı
Spor

Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı devirdi! Seri 3 maça çıktı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 19. haftasında deplasmanda Baskonia'yı 108-93 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle üst üste üçüncü kez kazanırken, ligdeki 12. galibiyetine ulaştı.

3 Ocak 2026 Cumartesi 00:06
Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı devirdi! Seri 3 maça çıktı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 19. haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Baskonia'yı 108-93 yendi.

Müsabakada ilk çeyreği 28-24 geride geçen sarı-lacivertli ekip, devreye ise 53-53 eşitlikle girdi.

Üçüncü çeyreğe kötü başlayan Fenerbahçe'de Horton-Tucker da ikinci sportmenlik dışı faulü nedeniyle oyun dışı kalırken çeyreğin son bölümünü iyi oynayan sarı-lacivertli ekip, Melli'nin son saniyede orta sahadan attığı üçlükle final periyoduna 85-82 önde girdi.

Son çeyreğe farkı açarak başlayan ve periyodun ilk 5 dakikasında 14 sayı bulup rakibine 5 sayı izni veren Fenerbahçe Beko, maçı da 108-93 kazandı.

Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki 12. galibiyetini aldı. Baskonia ise 13. kez mağlup oldu.

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Rain Peerandi (Estonya)

Baskonia: Simmons 16, Kurucs 11, Radzevicius 5, Diop, Joksimovic, Luwawu-Cabarrot 20, Diakite 6, Omoruyi 12, Spagnolo 11, Howard 12, Forrest, Frisch

Fenerbahçe Beko: Hall 4, Melli 17, Tarık Biberovic 16, Horton-Tucker 12, Birch 8, Colson 16, Boston 7, Baldwin 24, Jantunen 4, Bacot

1. Periyot: 28-24

Devre: 53-53

3. Periyot: 82-85

