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Spor

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih deplasmanında

THY Avrupa Ligi'nin 34. ve normal sezonun son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih deplasmanında
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 34. ve normal sezonun son haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'in konuğu olacak.

SAP Garden Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligde play-off oynamayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Beko, son maçında İspanyol ekibi Barcelona'ya 83-75 yenilerek liderlik koltuğunu kaybedip 2. sıraya gerilemişti. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 33 haftada 22 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı.

19 galibiyet ve 14 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih ise ligde 7. basamakta yer alıyor.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 87-76 kazanmıştı.

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