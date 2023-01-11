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Spor

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i konuk edecek

THY Avrupa Lig'i 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Alman temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 09:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i konuk edecek
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki 5 maçlık mağlubiyet serisini dün deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını uzatmada 94-88 yenerek sona erdiren sarı-lacivertliler, 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Bayern Münih ise 7 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 29 puan ile 5. sırada bulunuyor. Sakatlıklardan ötürü formu düşük seyreden sarı lacivertliler çıkış arıyor.

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