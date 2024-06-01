Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı yendi! Seriyi 2-0 yaptı

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 20 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis oldu.

Serinin üçüncü maçı 3 Haziran Pazartesi günü Beşiktaş Emlakjet'in ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 19, Hayes-Davis 20, Sertaç Şanlı 9, Madar 3, Pierre 8, Tarık Biberovic 15, Şehmus Hazer 1, Papagiannis 8, Melih Mahmutoğlu 6, Metecan Birsen 3, Ömer Ziyaettin 6

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 15, Mitchell 10, Needham 10, Simonovic 16, Allman 7, Yiğit Arslan 6, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz 2,

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

DEVRE: 47-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-52