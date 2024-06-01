İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı yendi! Seriyi 2-0 yaptı
Spor

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı yendi! Seriyi 2-0 yaptı

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 yendi ve seride 2-0 öne geçti.

DHA1 Haziran 2024 Cumartesi 22:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı yendi! Seriyi 2-0 yaptı
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 20 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis oldu.

Serinin üçüncü maçı 3 Haziran Pazartesi günü Beşiktaş Emlakjet'in ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 19, Hayes-Davis 20, Sertaç Şanlı 9, Madar 3, Pierre 8, Tarık Biberovic 15, Şehmus Hazer 1, Papagiannis 8, Melih Mahmutoğlu 6, Metecan Birsen 3, Ömer Ziyaettin 6

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 15, Mitchell 10, Needham 10, Simonovic 16, Allman 7, Yiğit Arslan 6, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz 2,

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

DEVRE: 47-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-52

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.