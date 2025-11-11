İSTANBUL 20°C / 13°C
  Fenerbahçe Beko, çift maç haftası için Münih'te
Spor

Fenerbahçe Beko, çift maç haftası için Münih'te

EuroLeague'deki iki maçlık programı kapsamında Almanya'ya seyahat eden Fenerbahçe Beko, Münih'e ulaştı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI ile karşılaşacak.

11 Kasım 2025 Salı 00:25
Fenerbahçe Beko, çift maç haftası için Münih'te
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Maccabi Rapyd, 11. haftasında ise Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek Fenerbahçe Beko, maçların oynanacağı Münih'e geldi.

İstanbul'dan tarifeli uçuşla Almanya'nın Münih kentine gelen sarı-lacivertli kafileyi, Landshut Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Kayhan Özdemir ve dernek yöneticileri karşıladı.

Kafile, kendilerini bekleyen otobüsle, kamp yapacağı otele gelirken, otel önünde de Fenerbahçeli taraftarlar, basketbolcuları yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 22.00'de Maccabi Rapyd'i, 13 Kasım Perşembe günü ise yine TSİ 22.00'de Hapoel IBI'yi SAP Garden'da konuk edecek. Karşılaşmalarda deplasman taraftarı yer almayacak.

