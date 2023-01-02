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Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda Aliağa Petkimspor'u yendi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 76-71 mağlup etti.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 20:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko deplasmanda Aliağa Petkimspor'u yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 76-71 yendi.

SALON: ENKA

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Serhat Büker, Murat Ciner

ALİAĞA PETKİMSPOR: Prewit 2, Chery 17, Simmons 19, Nusret Yıldırım, Aldridge 10, İsmail Cem Ulusoy 14, Dorukhan Engindeniz 5, Ege Arar 4

FENERBAHÇE BEKO: Motley 15, Willbekin 9, Hayes-Davis 2, Pierre 10, Guduric 19, Edwars 11, Metecan Birsen 4, Melih Mahmutoğlu 4, Şehmus Hazer 2, Samet Geyik

1. PERİYOT: 19 - 21

DEVRE: 37 - 37

3. PERİYOT: 53 - 56

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