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Spor

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'e takıldı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 10. hafta maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 71-63 mağlup oldu.

17 Kasım 2021 Çarşamba 00:52 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:52
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 71-63 yenildi.

Münih'te Audi Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili savunma yaparak farkı azaltan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 35-30 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte sayı üstünlüğünü koruyarak son çeyreğe 49-46 önde giren Bayern Münih karşılaşmadan 71-63 galip ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler 7. mağlubiyetini aldı.

Alman ekibi ise 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko'da 16 sayıyla Marco Guduric, Bayern Münih'te 22 sayıyla Vladimir Lucic maçın en skorer isimleri oldu.

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