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Spor

Fenerbahçe Beko, deplasmanda farka koştu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-58 mağlup etti.

AA7 Ocak 2024 Pazar 00:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, deplasmanda farka koştu!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-58 yendi.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 9. kez mağlup oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 11, Perez 8, Upson 6, Erdi Gülaslan 3, Bruinsma, Ray 7, Yesukan Onar 11, Emircan Koşut 8, Ata Kahraman 2, Leon Apaydın, Can Kurt 2, Murat Erensoy

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Şehmus Hazer 7, Guduric 4, Hayes-Davis 6, Sertaç Şanlı 2, Motley 14, Dorsey 24, Calathes 3, Mert Emre Ekşioğlu 6, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Tarık Biberovic 2

1. Periyot: 15-20

Devre: 26-48

3. Periyot: 45-72

Diskalifiye: 15.55 Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)

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