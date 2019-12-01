11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp

ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 68-57 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pınar Karşıyaka'nın 9. galibiyetine imza attığı ligde, Fenerbahçe Beko 2. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın başında hücumda Melih Mahmutoğlu ile 3 sayılık basketler üreten Fenerbahçe Beko, 8. dakikada 12-7 üstünlük kurdu. M'Baye ile etkili olduğu bölümde 8-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, son dakikasına 15-12 önde girdiği periyodu 17-15 galip tamamladı.

İkinci periyotta savunmada daha etkili olan Pınar Karşıyaka, Taylor'la sayılar bulduktan sonra 17. dakikada Metecan Birsen'in basketiyle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 31-22. Kalan bölümde iki takımın da hücumda fazla sayı bulamadığı bölümde farkı 11 sayıya yükselten (35-24) Pınar Karşıyaka, devreyi 35-25 üstün bitirdi.

Üçüncü periyodun başında Taylor, Morgan ve M'Baye ile farkı artıran Pınar Karşıyaka, 24. dakikada 16 sayılık farka ulaştı: 46-30. Ali Muhammed ve Sloukas'la 3 sayılık basketler üreten ve Stimac'la da etkili olan konuk ekip, farkı 6 sayıya kadar (45-51) indirse de Pınar Karşıyaka periyodu 53-45 önde tamamladı.

Son periyotta aradaki farkı 12 sayıya (57-45) çıkaran Pınar Karşıyaka, son 4 dakikasına 60-52 önde girdiği müsabakada üstünlüğünü bırakmadı ve karşılaşmadan 68-57 galip ayrıldı.

Maçın son periyodunda Pınar Karşıyakalı taraftarların tezahüratları üzerine hakemler anons yaptırdı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı

Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Triche 3, Metecan Birsen 6, M'Baye 11, Morgan 19, Yunus Sonsırma 2, Semih Erden 1, Kennedy 16, Nusret Yıldırım, Onuralp Bitim

Fenerbahçe Beko: Sloukas 11, Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 16, Williams 3, Ahmet Düverioğlu 5, Datome 3, Lauvergne 5, Stimac 9, Berkay Candan

1. periyot: 17-15

Devre: 35-25

3. periyot: 53-45

5 faulle çıkan: 37.43 Morgan (Pınar Karşıyaka)

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Suudi helikopterini vurdular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji o illeri için uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji o illeri için uyardı! Kuvvetli geliyor

Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Trabzonspor-Galatasaray CANLI ANLATIM

Trabzonspor-Galatasaray CANLI ANLATIM

MSB: DEAŞ'ın hala var olmasındaki en büyük etken...

MSB: DEAŞ'ın hala var olmasındaki en büyük etken...

Sürücüler dikkat! Yeni dönem başlıyor, cezalar artacak

Sürücüler dikkat! Yeni dönem başlıyor, cezalar artacak

Korkutan 'Y kuşağı' raporu: Daha hızlı ölecekler

Korkutan 'Y kuşağı' raporu: Daha hızlı ölecekler
 

POPÜLER HABERLER

Şişli´de cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Şişli´de cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

1976'dan beri unvanını koruyor! İşte dünyanın en hızlı uçağının sırrı

1976'dan beri unvanını koruyor! İşte dünyanın en hızlı uçağının sırrı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA