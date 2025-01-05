Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka karşı karşıya geldi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Sport Hall'da oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 101-90'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu 17 sayı, Nigel Hayes 13 sayı ve Devon Hall'da 13 sayı kaydetti.
RUSSELL'DAN 40 SAYI
Karşıyaka'da Daron Russell'ın 40 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
LİGDE SON DURUM
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, 25 puanla ligde zirveye yükselirken Karşıyaka 21 puanla 6. sırada bulunuyor.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin
Karşıyaka: Kenan Sipahi 3, Ozan Yılmaz, Russell 40, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 3, Thomas Akyazılı 5, Mehmet Efe Demirel 3, McDermott 13, Mert Celep, Muhsin Yaşar 17
Fenerbahçe Beko: Mays 8, Colson 11, Hall 13, Melli 11, Sertaç Şanlı 5, James Metecan Birsen 5, Melih Mahmutoğlu 17, Tarık Biberoviç 6, Birch 5, Mert Emre Ekşioğlu, Hayes 13, Guduric 7
1. periyot: 21-18
Devre: 39-47
3. periyot: 60-80