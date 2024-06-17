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Spor

Fenerbahçe Beko, Devon Hall transferini duyurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Devon Hall'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA17 Haziran 2024 Pazartesi 15:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Devon Hall transferini duyurdu
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Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki ABD'li şutör guard Devon Hall'ı kadrosuna kattığı açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu EuroLeague'de Final Four ile bitiren, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise şampiyon olan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon kadro planlamasına başladı. Sarı-lacivertliler, Olimpia Milano ile sözleşmesi sonra eren ABD'li şutör guard Devon Hall'ı kadrosuna kattığı duyurdu.

Hall, geçtiğimiz sezon Milano ekibiyle 37 maçta ortalama 24.7 dakika süre aldı. 28 yaşındaki oyuncu, sezonu 8.3 sayı, 3.5 ribaund ve 2.1 asist ortalamasıyla tamamladı.

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