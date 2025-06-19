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Spor

Fenerbahçe Beko dönüşe izin vermedi! Beşiktaş Fibabanka karşısında seriyi 2-0'a getirdi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basktebol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

Haber Merkezi19 Haziran 2025 Perşembe 22:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko dönüşe izin vermedi! Beşiktaş Fibabanka karşısında seriyi 2-0'a getirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 2-0 yaptı. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, tamamı Birch'ün kaydettiği sayılarla 3. dakikada 9-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Beşiktaş Fibabanka, 5. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 14-10. Son dakikalarda Hall'ün 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe kaydettiği basketlerle farkı çift hanelere çıkaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 28-18 önde tamamladı.

İki takım da ikinci çeyrekte organize hücum geliştirmekte zorlandı. Dış atışlardan bulduğu 2 isabetle siyah-beyazlılara üstünlük kurarak bir ara 16 sayılık fark yakalayann Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 48-34 üstün gitti.

Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta farkın 11 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 68-55 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Beşiktaş Fibabanka; Sleva, Berk İbrahim Uğurlu ve Terry'nin kaydettiği basketlerle farkı hızla eritti. Siyah-beyazlı ekip, Mathews'un isabetli dış atışıyla 39. dakikada farkı 5'e kadar indirdi: 81-76. Son bölümde serbest atış çizgisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, sahadan 84-76'lık galibiyetle ayrıldı.

BAŞKANLAR DERBİYİ BERABER İZLEDİ

İki kulübün başkanları, karşılaşmayı yan yana takip etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı salonda karşıladı. İki başkan derbiyi saha kenarındaki koltuklarda beraber izledi.

Karşılaşmayı 2014-2022 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen ve önemli başarılar elde eden Çek basketbolcu Jan Vesely de izledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadeleden önce Vesely'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: McCollum 6, Emre Ekşioğlu 3, Guduric 2, Hayes-Davis 6, Birch 18, Melih Mahmutoğlu 15, Metecan Birsen 8, Hall 11, Baldwin 4, Melli 11

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 20, Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 14, Sleva 6, Terry 10, Allman 5, Plavsic 6, Yiğit Arslan 2, Morgan 4, Kerem Kuthan Konan 4

1. Periyot: 28-18

Devre: 48-34

3. Periyot: 68-55

Beş faulle çıkanlar: 37.54 Sleva, 39.00 Terry (Beşiktaş)

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