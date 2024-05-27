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Spor

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'i dördüncü sırada tamamladı

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde boy gösteren Fenerbahçe Beko, organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'i dördüncü sırada tamamladı
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'e AS Monaco'yu eleyerek katılan Fenerbahçe Beko, ilk maçında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 73-57 mağlup olarak üçüncülük maçına çıktı.

Üçüncülük karşılaşmasında bir başka Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la karşılaşan sarı-lacivertli ekip, parkeden 87-84 mağlubiyetle ayrılarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

İLK TURNUVADAN DÖRDÜNCÜLÜKLE AYRILMIŞTI

İlk olarak Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 2014-2015 sezonunda Dörtlü Final tecrübesi yaşayan Fenerbahçe; Madrid'de düzenlenen organizasyondaki ilk maçında Real Madrid'e 96-87 mağlup olarak, Olympiakos'a kaybeden CSKA Moskova'yla üçüncülük maçı oynadı.

Fenerbahçe, müsabakadan 86-80 mağlup ayrılarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

2016 yılında Berlin'deki Dörtlü Final'de ilk maçında Baskonia'yı 88-77 mağlup eden Fenerbahçe, tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Finalde Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya normal süresi 83-83 biten maçta 101-96 yenilen Obradovic'in ekibi, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

İSTANBUL'DA KUPAYA UZANDI

2017'de üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe, İstanbul'daki organizasyonda ilk maçında Real Madrid'i 84-75 yenerek finale çıktı.

CSKA Moskova'yı mağlup eden Olympiakos'la finalde karşılaşan sarı-lacivertli takım, mücadeleyi 80-64 kazanarak tarihteki ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti.

2018'de Belgrad'daki Dörtlü Final'de ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 76-67 yenen Fenerbahçe, üst üste üçüncü kez final oynama hakkı kazandı.

Finalde Real Madrid'e 85-80 kaybeden sarı-lacivertliler organizasyonu ikinci kez ikinci sırada tamamladı.

ÜÇÜNCÜ KEZ DÖRDÜNCÜ OLDU

2019'da üst üste beşinci kez Dörtlü Final oynamaya hak kazanan Fenerbahçe, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki organizasyonun ilk maçında bir başka Türk ekibi Anadolu Efes'le karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli takım, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes'e 92-73 mağlup olarak, CSKA Moskova'ya kaybeden Real Madrid'le üçüncülük maçına çıktı.

Fenerbahçe, üçüncülük müsabakasından 94-75'lik mağlubiyetle ayrılarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Avrupa Ligi'nde 4 yıl aranın ardından Sarunas Jasikevicius yönetiminde Dörtlü Final'e yükselmeyi başaran Fenerbahçe Beko, ilk maçta Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos'a kaybedip üçüncülük maçına çıktı. Olympiakos'a yenilen sarı-lacivertli takım, 6. Dörtlü Final serüveninde üçüncü kez dördüncü oldu.

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