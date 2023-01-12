Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i yendi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 79-71 mağlup etti.
Üst üste ikinci maçını kazanan sarı-lacivertliler, 12 galibiyete ulaştı. Bayern Münih ise 12. mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Ülker ve Spor Etkinlik
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
FENERBAHÇE BEKO: Motley 22, Wilbekin 11, Calathes 9, Hayes-Davis 4, Booker 5, Metecan Birsen 6, Edwards 9, Pierre, Guduric 8, Antetokounmpo 5
BAYERN MÜNİH: Weiler-Babb 9, Winston 12, Bonga 2, Rubit 21, Gillespie 6, Walden 7, Giffey 2, Hunter 2, Jaramaz 4, Harris 6
1. PERİYOT: 19-18
DEVRE: 46-39
3. PERİYOT: 67-49
5 FAULLE ÇIKAN: 38.26 Gillespie (Bayern Münih)