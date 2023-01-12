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Spor

Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i yendi

THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'i 79-71 yendi.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 23:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i yendi
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 79-71 mağlup etti.

Üst üste ikinci maçını kazanan sarı-lacivertliler, 12 galibiyete ulaştı. Bayern Münih ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker ve Spor Etkinlik

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

FENERBAHÇE BEKO: Motley 22, Wilbekin 11, Calathes 9, Hayes-Davis 4, Booker 5, Metecan Birsen 6, Edwards 9, Pierre, Guduric 8, Antetokounmpo 5

BAYERN MÜNİH: Weiler-Babb 9, Winston 12, Bonga 2, Rubit 21, Gillespie 6, Walden 7, Giffey 2, Hunter 2, Jaramaz 4, Harris 6

1. PERİYOT: 19-18

DEVRE: 46-39

3. PERİYOT: 67-49

5 FAULLE ÇIKAN: 38.26 Gillespie (Bayern Münih)

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