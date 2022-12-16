Fenerbahçe Beko evinde Cazoo Baskonia'ya yenildi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'ya 76-70 yenildi.

Birinci periyodun ilk 3 dakikalık bölümünde savunmaya önem veren her iki takım da karşılıklı üçer sayı bulabildi, ilk 5 dakikalık bölümse 5-5'le geçildi. Periyodun son bölümlerinde, Costello'nun üçlükleriyle üstünlük sağlayan konuk ekip, bitime iki dakika kala, 7 sayılık fark yakaladı: 10-17. Guduric'in çabalarına rağmen farklı eritemeyen sarı-lacivertliler, ilk periyodu 13-21 geride geçti.

İkinci periyot başlangıcında farkın Fenerbahçe Beko aleyhine 13 sayıya (13-26) kadar çıkmasının ardından, Pierre, Edwards ve Calathes'in peş peşe üçlükleriyle 13. dakikada farkı 4'e kadar indirmeyi başardı: 22-26. Ancak İspanya temsilcisi mola dönüşü Henry ve Marinkovic'in etkili oyunuyla bitime 2 dakika 20 saniye kala maçtaki en yüksek farkı (21) yakalamayı başardı: 27-48. Fenerbahçe Beko devre arasına 33-52 geride girdi.

Üçüncü periyot başında dış atışlardan yararlanamayan Fenerbahçe Beko, pota altı sayılarıyla farkı eritmeye çalıştı. Son bölümde Guduric, Melih Mahmutoğlu ve Calathes'in üçlükleriyle iyi bir ritim yakalayan sarı-lacivertliler, 23. dakikada farkı tekrar 4'e indirdi: 56-60. Tekrar toparlanan konuk ekip, son periyota 67-56 önde girdi.

Son periyotta Fenerbahçe Beko, farkı kapatıp öne geçmek için mücadele etti. Sarı-lacivertliler, Edwards ve Pierre'nin etkili oyunuyla bitime 54 saniye kala farkı 4'e kadar (70-74) indirmesine rağmen, Cazoo Baskonia sahadan 76-70 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 14 maç sonunda 4. kez mağlup oldu. Cazoo Baskonia ise galibiyet sayısını 9'a çıkardı.

SALON: Ülker ve Spor Etkinlik

HAKEMLER: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)

FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer, Edwards 10, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 11, Hayes-Davis, Pierre 10, Jekiri 12, Guduric 14, Booker, Calathes 11

CAZOO BASKONİA: Howard 15, Raieste, Henry 13, Sedekerskis 8, Marinkovic 5, Thompson 4, Kotsar 10, Enoch 9, Costello 10, Giedraitis, Hommes 2, Kurucs

1. PERİYOT: 13-21

DEVRE: 33-52

3. PERİYOT: 56-67

5 FAULLE ÇIKAN: 37.55 Guduric (Fenerbahçe Beko)