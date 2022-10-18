Fenerbahçe Beko evinde farklı kazandı

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız temsilcisi ASVEL'i 84-63 yendi.

Karşılaşmaya Nando de Colo ve Fall'un basketleriyle başlayan konuk takıma Wilbekin'in yay gerisinden üç isabetli atışı ve Motley ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, rakibinin mola almak zorunda kaldığı 5. dakikayı 15-8 önde geçti. Mola dönüşüne 9-0 seriyle başlayan Fransız temsilcisi karşısında kontrolü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, rakibine Pierre, Guduric ve Metecan Birsen'in 7 sayılık serisiyle yanıt verdi ve ilk çeyreği 25-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan ev sahibi ekip, üst üste bulduğu sayılarla iki dakika dolmadan farkı çift hanelere çıkardı: 32-21. Çabuk toparlanan ASVEL, Lacombe ve Lauvergne'in sayılarıyla 24. dakikada skoru 32-27'ye getirdi. Kalan bölümde farkın erimesine izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 42-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Wilbekin'in üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe Beko, rakibinin üst üste hücumlardan boş döndüğü bu bölümde Motley ve Calathes'in sayılarıyla 23. dakikada 52-38 üstünlüğü yakaladı. Bu çeyreği yine Wilbekin'in sayılarıyla bitiren sarı-lacivertliler, son 10 dakikaya 19 sayı farkla (65-46) girdi.

Seyircisinin de desteğiyle oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, Edwards'ın tribünlerden alkış aldığı son çeyrekte farkı korudu ve salondan 84-63 galip ayrıldı.

Sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ve Maccabi Tel Aviv'in ardından ASVEL'i de yenerek 3'te 3 yaptı.

Bu arada maç öncesinde 2019-22 yılları arasında sarı-lacivertli takımın formasını giyen ve şu anda ASVEL kadrosunda yer alan Fransız oyuncu Nando de Colo'ya plaket verildi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 15, Calathes 11, Hayes-Davis, Pierre 5, Motley 13, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer 3, Edwards 19, Melih Mahmutoğlu, Guduric 7, Booker, Jekiri 5

ASVEL: Nando de Colo 10, Obasohan 5, Kahudi, Lighty 4, Fall, 17, Mathews 6, Polite, Noua 2, Lacombe 4, Lauvergne 8, Diot, Pons 7

1. PERİYOT: 25-19

DEVRE: 42-36

3. PERİYOT: 65-46