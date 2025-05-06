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Spor

Fenerbahçe Beko evinde hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Karşıyaka'yı 78-67 mağlup etti.

AA6 Mayıs 2025 Salı 23:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko evinde hata yapmadı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, salondan 78-67 galibiyetle ayrıldı.

ALİ KOÇ'A TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu karşılaşmada yönetime tepki gösterdi. Mücadelede salon tam olarak dolmazken, maçta yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa." ve "Yönetim istifa." tezahüratları yaptı.

Bu sonuçla 26. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli takım, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi ise 17. kez mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko: McCollum 5, Sertaç Şanlı 7, Tarık Biberovic 9, Guduric 12, Zagars 12, Metecan Birsen 6, Baldwin 9, Melih Mahmutoğlu 8, Hall 2, Colson 4, Birch 4, Mert Emre Ekşioğlu

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 9, Efe Ergi Tırpancı 2, Braimoh 2, Smith 14, Muhsin Yaşar 19, Maxhuni 5, Mehmet Efe Demirel 2, Hollins 7, Mert Celep 7, Eylem Eminoğlu, Yalın Yıldız

1. Periyot: 27-13

Devre: 46-33

3. Periyot: 62-53

Beş faulle çıkan: 39.31 Zagars (Fenerbahçe Beko)

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