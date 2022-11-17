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Spor

Fenerbahçe Beko, evinde Panathinaikos'u ağırlayacak

THY Avrupa Ligi'nde lider olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko 8.hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, evinde Panathinaikos'u ağırlayacak
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Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi 8. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Geride kalan 7 maçta 6 galibiyetle bu haftaya da lider giren sarı-lacivertliler, kendi sahasında Panathinaikos engelini aşarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Tek mağlubiyetini Barcelona deplasmanında alan Dimitris Itoudis'in ekibi, son olarak iç sahada Kızılyıldız'ı etkili bir oyunla 93-79 yendi. Bu maçta 25 sayı, 10 ribauntla "double-double"a imza atıp 33 verimlilik puanı alan Johnathan Motley, aynı puanı alan Valencia Basket oyuncusu Chris Jones ile birlikte Avrupa Ligi 7. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı devam eden Nemanja Bjelica, bu maçta da forma giyemeyecek.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ise bu sezon 7 karşılaşmada 2 kez galip geldi. Yoncalar, geçen hafta Baskonia'yı 98-83 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisine nokta koymuştu.

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