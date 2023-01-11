Fenerbahçe Beko galibiyet hasretini Yunanistan'da bitirdi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı.
OAKA Arena'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 78-78 sona erdi. Uzatmalarda 94-88'lik skorla kazanan Fenerbahçe Beko oldu.
Fenerbahçe Beko'da Hayes 24, Motley ve Edwards 14 sayıyla mücadele etti.
KULÜP REKORUNU KIRDI
Panathinaikos, kulüp tarihinin en çok hücum ribaundu aldığı maçını oynadı.
Yunan ekibi maçta toplam 26 hücum ribaundu çekti.
Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Yunanistan'da seriye son verdi. Sarı-lacivertliler, ligde 11 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.
Panathinaikos ise ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle ayrıldı.