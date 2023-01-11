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Spor

Fenerbahçe Beko galibiyet hasretini Yunanistan'da bitirdi

THY EuroLeague'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda konuğu olduğu Yunan ekibi Panathinaikos'u 94-88 yendi.

11 Ocak 2023 Çarşamba 01:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko galibiyet hasretini Yunanistan'da bitirdi
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı.

OAKA Arena'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 78-78 sona erdi. Uzatmalarda 94-88'lik skorla kazanan Fenerbahçe Beko oldu.

Fenerbahçe Beko'da Hayes 24, Motley ve Edwards 14 sayıyla mücadele etti.

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Panathinaikos, kulüp tarihinin en çok hücum ribaundu aldığı maçını oynadı.

Yunan ekibi maçta toplam 26 hücum ribaundu çekti.

Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Yunanistan'da seriye son verdi. Sarı-lacivertliler, ligde 11 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.

Panathinaikos ise ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle ayrıldı.

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