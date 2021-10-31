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Spor

Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol karşısında zorlanmadı

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında, evinde Gaziantep Basketbol'u 102-80 mağlup etti.

DHA31 Ekim 2021 Pazar 18:42 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 18:42
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Gaziantep Basketbol'u 102-80 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu kaydettiği 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, deplasman ekibinde Peterson 22 sayıyla mücadele etti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Semih Vural, Musa Kazım Çetin

FENERBAHÇE BEKO: Henry 15, Shayok 11, Melih Mahmutoğlu 27, Polonara 4, Vesely 11, İsmet Akpınar 9, Guduric 5, Ahmet Düverioğlu 6, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Ekrem Sancaklı 5

GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson 22, İsmail Cem Ulusoy 3, Gulley 18, Luther 6, Kaba 21, Doyle 7, Orhan Haciyeva 3, Tevfik Akdamar, Harun Apaydın, Dusan Cantekin

1'İNCİ PERİYOT: 21-32

İLK YARI: 46-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-66

5 FAULLE ÇIKAN: 34.42 Gulley (Gaziantep Basketbol)

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