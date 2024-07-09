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Spor

Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis ile yolların ayrıldığını duyurdu

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, 37 yaşındaki deneyimli pivot Georgios Papagiannis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

IHA9 Temmuz 2024 Salı 15:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis ile yolların ayrıldığını duyurdu
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Fenerbahçe Beko, 27 yaşındaki Yunan basketbolcu Georgios Papagiannis'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Georgios Papagiannis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Georgios Papagiannis'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ayrılık sonrası Yunan basketbolcunun, Fenerbahçe'den ayrılarak Monaco'ya imza atan Nick Calathes ile yeniden takım arkadaşı olması bekleniyor.

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