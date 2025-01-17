Fenerbahçe Beko geriden gelip kazandı! Seri devam etti

THY Euroleague'in 22. maç haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu'nda Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.

İlk çeyreği 20-17, devreyi ise 47-34 geride kapatan Fenerbahçe Beko maçın ikinci yarısında geri dönüşe imza attı. Sarı lacivertliler üçüncü çeyreği 68-62 geride kapatsa da son çeyrekte 36 sayı bulurken rakibine 18 sayı izni verdi. Fenerbahçe Beko maçı 98-86 kazandı ve Euroleague'de üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Euroleague'de bir maçı eksik olan Fenerbahçe toplamda 14 galibiyete ulaştı. Zalgiris Kaunas ise 11. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Cortes (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ)

Fenerbahçe Beko: Zagars 11, Guduric 20, Hayes-Davis 21, Colson 7, Birch 2, Hall 8, Melli 4, Sertaç Şanlı 4, McCollum 6, Tarık Biberovic 15, Pierre

Zalgiris: Francisco 16, Butkevicius 4, Giedraitis 7, Brazdeikis 12, Birutis, Smailagic, Walker 9, Lekavicius, Smailagic 24, Mitchell 6, Dunston 2, Sirvydis, Ulanovas 6

1. Periyot: 17-20

Devre: 34-47

3. Periyot: 62-68

Beş faulle çıkan: 38.05 Smailagic (Zalgiris)