İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2021 Pazar / 26 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, ikinci haftada da galip
Spor

Fenerbahçe Beko, ikinci haftada da galip

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Aliağa Petkimspor'u 8 sayı farkla 71-63 mağlup etti.

AA3 Ekim 2021 Pazar 22:50 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 22:51
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 71-63 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Beko ilk periyodu 18-17 üstün geçerken, rakibine Conger ve Foreman ile karşılık veren İzmir ekibi, soyunda onasına 35-32 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 55-45 galip durumda tamamladığı müsabakadan 71-63 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Henry 12, Shayok 10, Biberovic 9, Polonara 12, Ahmet Düverioğlu 4, Booker 10, Pierre 6, Melih Mahmutoğlu 5, İsmet Akpınar, Metecan Birsen 3

ALİAĞA PETKİMSPOR: Conger 14, Foreman 14, Metehan Akyel, Aldridge 3, Ramrez 14, Planinic 10, Nusret Yıldırım 2, Erol Can Çinko 6, Sinan Sağlam

1. Periyot: 18-17

Devre: 32-35

3. Periyot: 55-45

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.