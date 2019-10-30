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Fenerbahçe Beko, Maccabi FOX'a konuk oluyor

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 5. hafta maçında bugün Maccabi FOX'a konuk olacak.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 5. hafta maçında bugün  deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.05'te başlayacak ve beIN Sports Haber'den şifresiz yayınlanacak.

Euroleague'de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 4 haftada bir galibiyet elde ederken, 3 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts ve AX Armani Exchange Milan maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.

Maccabi FOX ise ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da 514. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 514. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 513 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 217 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 311 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 126 kez mağlup oldu.

''Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat''

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