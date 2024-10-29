Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i son çeyrekte yıktı

THY Euroleague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko ve Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Arena'da karşılaştı.
Fenerbahçe kötü geçirdiği ilk 3 çeyreğin ardından son çeyrekte hücumda ve savunmada vitesi arttırdı ve mücadeleyi 84-82 kazandı.
Sarı lacivertlilerde dördüncü galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 4. yenilgisini yaşadı.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Michele Rossi (İtalya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe Beko: Wade Baldwin 4, Nigel Hayes-Davis 20, Devon Hall 16, Khem Birch, Bonzie Colson 1, Tarık Biberovic 15, Nicolo Melli 3, Boban Marjanovic 8, Skylar Mays 13, Marko Guduric 4, Dyshawn Pierre
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Maccabi Tel Aviv: Jaylen Hoard 20, John DiBartolomeo 3, Levi Randolph 14, Rokas Jokubaitis 9, Jasiel Rivero 13, Roman Sorkin 7, Saben Lee 13, William Rayman 3, Alpha Kaba, Rafi Menco, Jake Cohen
Başantrenör: David Oded Kattash
1. Periyot: 16-21 (Maccabi Tel Aviv lehine)
Devre: 38-40 (Maccabi Tel Aviv lehine)
3. Periyot: 58-67 (Maccabi Tel Aviv lehine)