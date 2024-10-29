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Spor

Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i son çeyrekte yıktı

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i son çeyrekteki performansı ile 84-82 yendi. Sarı lacivertliler 4. galibiyetini elde etti.

29 Ekim 2024 Salı 23:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i son çeyrekte yıktı
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THY Euroleague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko ve Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Arena'da karşılaştı.

Fenerbahçe kötü geçirdiği ilk 3 çeyreğin ardından son çeyrekte hücumda ve savunmada vitesi arttırdı ve mücadeleyi 84-82 kazandı.

Sarı lacivertlilerde dördüncü galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Michele Rossi (İtalya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko: Wade Baldwin 4, Nigel Hayes-Davis 20, Devon Hall 16, Khem Birch, Bonzie Colson 1, Tarık Biberovic 15, Nicolo Melli 3, Boban Marjanovic 8, Skylar Mays 13, Marko Guduric 4, Dyshawn Pierre

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Maccabi Tel Aviv: Jaylen Hoard 20, John DiBartolomeo 3, Levi Randolph 14, Rokas Jokubaitis 9, Jasiel Rivero 13, Roman Sorkin 7, Saben Lee 13, William Rayman 3, Alpha Kaba, Rafi Menco, Jake Cohen

Başantrenör: David Oded Kattash

1. Periyot: 16-21 (Maccabi Tel Aviv lehine)

Devre: 38-40 (Maccabi Tel Aviv lehine)

3. Periyot: 58-67 (Maccabi Tel Aviv lehine)

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