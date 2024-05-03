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Spor

Fenerbahçe Beko maçının ardından oyuncular arasında büyük kavga! Taraftar sahaya girdi

Basketbol THY EuroLeague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'ya 65-62 yenildi ve seride durum 2-2 oldu. Maçın ardından oyuncular arasında büyük arbede yaşandı.

3 Mayıs 2024 Cuma 23:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko maçının ardından oyuncular arasında büyük kavga! Taraftar sahaya girdi
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THY EuroLeague çeyrek final 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'ya 65-62 kaybetti.

Maçın ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Sahaya birkaç taraftar da girerken, tribünlerden oyunculara yabancı maddeler atıldı.

Monaco yöneticileri, oyuncularını soyunma odasına güçlükle gönderdi.

'MONACO'DAN ÖZÜR DİLERİM'

Jasikevicius, "Son dakikalarda ve maçın sonrasında yaşananlar için EuroLeague ve Monaco'dan özür dilerim. Bu Fenerbahçe değil, bu biz değiliz. Bu karşılaşmada elimizden geleni yaptık. Oyuncular savaştı ama olmadı. Bir sonraki maçta Monaco'ya gideceğiz ve çılgınlar gibi savaşacağız." dedi.

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