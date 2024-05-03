THY EuroLeague çeyrek final 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'ya 65-62 kaybetti.

Maçın ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Sahaya birkaç taraftar da girerken, tribünlerden oyunculara yabancı maddeler atıldı.

Monaco yöneticileri, oyuncularını soyunma odasına güçlükle gönderdi.

'MONACO'DAN ÖZÜR DİLERİM'



Jasikevicius, "Son dakikalarda ve maçın sonrasında yaşananlar için EuroLeague ve Monaco'dan özür dilerim. Bu Fenerbahçe değil, bu biz değiliz. Bu karşılaşmada elimizden geleni yaptık. Oyuncular savaştı ama olmadı. Bir sonraki maçta Monaco'ya gideceğiz ve çılgınlar gibi savaşacağız." dedi.