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Spor

Fenerbahçe Beko, Mert Emre Ekşioğlu ile sözleşme uzattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, altyapısından yetişen Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 13:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Mert Emre Ekşioğlu ile sözleşme uzattı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve geçen sezon çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Novotel formaları giyen genç sporcumuz Mert Emre Ekşioğlu ile kulübümüz arasında iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Koleji Novotel'de görev yapan 22 yaşındaki şutör oyuncu, Fenerbahçe Beko'ya Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası kulvarlarında katkı sağlamıştı.

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