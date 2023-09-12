Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yolları ayırdı

Yeni sezon öncesi takım planlamasını sürdüren Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Fenerbahçe Beko, Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Nemanja Bjelica'ya teşekkürlerimizle

Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 7 EuroLeague maçında forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2.7 sayı 2.1 ribaunt 0.9 asist ortalamaları ile oynadı.