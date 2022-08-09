Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, daha önce sarı-lacivertli formayı terleten Sırp forvet Nemanja Bjelica ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2013-2015 yılları arasında da formamızı giyen, son olarak NBA takımlarından Golden State Warriors ile şampiyonluk yaşayan ve Avrupa basketbolunun en önemli forvetlerinden biri olarak kabul edilen Nemanja Bjelica ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Oyuncunun kariyeri hakkında bilgi verilen açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Nemanja Bjelica'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Nemanja Bjelica, basketbola 2007-2008 sezonunda Avusturya'nın Arkadia Traiskirchen takımında başladı. Bu tecrübenin ardından 2008 yazında ülkesine dönen ve Kızılyıldız ile anlaşan Bjelica, iki sezon boyunca bu ekip için ter döktü.

Başarılı oyuncu, 2010 yılında NBA Draft'ında 35. sıradan Washington Wizards tarafından seçildi. Nemanja, 2010 yazında İspanya'nın Saski Baskonia ekibine transfer oldu ve üç sezon boyunca bu takımın formasını giydi. Nemanja Bjelica, 2013-2014 sezonunda Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Nemanja, sarı-lacivertli formayı giydiği iki sezon boyunca iyi bir performans ortaya koyarken, 2013 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2014 yılında ise Basketbol Süper Ligi şampiyonlukları yaşadı. Sırp yıldız, 2014-2015 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde ilk kez Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden biri oldu. Söz konusu sezonda forma giydiği 29 maçta 12,1 sayı, 8,5 ribaunt, 1,9 asist, 1,3 top çalma istatistikleri yakalayan Bjelica, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) olurken, sezonun en iyi beşine de seçildi.

Geçirdiği iyi sezonunda ardından şansını NBA'de deneme kararı alan Bjelica, Minnesota Timberwolves ile anlaşarak 2015 yazında Fenerbahçe'den ayrıldı. 2015-2018 sezonlarında Minnesota'da, 2018-2021 sezonlarında ise Sacramento'da forma giyen Bjelica, 2021'in mart ayında Miami Heat'e geçti.

Sırp basketbolcu, son olarak 2021-2022 sezonunda Golden State Warriors forması giydi ve bu takımla birlikte NBA şampiyonluğu sevinci yaşadı. 34 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 102 THY Avrupa Ligi, 449 NBA maçında forma giydi.

Bjelica, aynı zamanda 2009 yılından bu yana formasını giydiği Sırbistan Milli Takımı ile 2009 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Nemanja Bjelica, THY Avrupa Ligi MVP'si olarak ayrıldığı Fenerbahçe formasına "NBA şampiyonu" unvanıyla geri döndü.