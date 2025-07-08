İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2025 Salı / 13 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,018
  • EURO
    47,0667
  • ALTIN
    4277.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'e veda etti
Spor

Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'e veda etti

Sezonu 3 kupa ile kapatan Fenerbahçe Beko, NBA ekibi Phoenix Suns ile anlaşan Nigel Hayes-Davis'e veda etti.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 12:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'e veda etti
ABONE OL

Fenerbahçe Beko için üç sezondur devam eden Nigel Hayes-Davis döneminin sonu geldi. Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonu üç kupa ve Final Four MVP'liği ile kapatan yıldız oyuncu, kariyerine Phoenix Suns'ta devam edecek.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'dan konuya dair resmi açıklama geldi. Fenerbahçe, yaptığı paylaşımla Nigel Hayes-Davis'e resmen veda etti.

Fenerbahçe Beko'nun Nigel Hayes-Davis'e veda paylaşımı şu şekilde:

"2022-23 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır. Formamızı giydiği süre boyunca performansı, mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Nigel Hayes-Davis, Sarı Mirasımızın unutulmaz isimlerinden biri olarak kulübümüzün şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Nigel Hayes-Davis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.