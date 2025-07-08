Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'e veda etti

Fenerbahçe Beko için üç sezondur devam eden Nigel Hayes-Davis döneminin sonu geldi. Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonu üç kupa ve Final Four MVP'liği ile kapatan yıldız oyuncu, kariyerine Phoenix Suns'ta devam edecek.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'dan konuya dair resmi açıklama geldi. Fenerbahçe, yaptığı paylaşımla Nigel Hayes-Davis'e resmen veda etti.

Fenerbahçe Beko'nun Nigel Hayes-Davis'e veda paylaşımı şu şekilde:

"2022-23 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır. Formamızı giydiği süre boyunca performansı, mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Nigel Hayes-Davis, Sarı Mirasımızın unutulmaz isimlerinden biri olarak kulübümüzün şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Nigel Hayes-Davis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."