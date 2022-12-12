Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk oluyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.



Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 maçın 10'nu kazanan ve 2'sini kaybeden Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan Olympiakos ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.



Fenerbahçe Beko, Euroleaugeu'de oynanan 12 maç neticesinde 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 22 puan ile lider konumda bulunuyor.