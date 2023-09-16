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Spor

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u yendi

Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 79-66 mağlup etti.

16 Eylül 2023 Cumartesi 19:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u yendi
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Fenerbahçe Beko, 2023-24 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı Nick Galis Turnuvası'nda ikinci maçına çıktı. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan sarı lacivertliler, parkeden 79-66 galip ayrıldı.

Rodos'ta bulunan Kallithea Palais des Sports'da oynanan maça sarı lacivertliler; Nick Calathes, Dyshawn Pierre, Nate Sestina, Tyler Dorsey ve Georgios Papagiannis beşiyle başladı.

Maçın ilk 5 dakikalık bölümü 8-8'lik eşitlikle geçildi. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği çeyrekte son 1 dakikanın içine 13-12 önde giren Fenerbahçe Beko, son bölümde oyuna dahil olan Yam Madar'ın son saniye basketiyle ilk çeyreği 15-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan sarı lacivertliler, 7-0'lık seri sonunda farkı çift hanelere çıkardı (22-12) Çeyrekte son 3 dakikanın içine girilirken toparlanan Panathinaikos, farkı eritmeyi başardı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 29-27 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Yunanistan temsilcisi 37-39'luk üstünlüğü yakalasa da Fenerbahçe BekoSertaç Şanlı'nın 5-0'lık serisiyle 42-39 öne geçti. Hücumda daha üretken bir görüntü çizen sarı lacivertliler, final çeyreğine 46-41 önde girdi. Çok iyi başladığı final periyotunda Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı - Yam Madar'ın ikili oyunuyla farkı çift hanelere çıkardı (51-41).

Farkın 17 sayıya (67-50) kadar çıktığı maçın kazananı 79-66'lık skorla Fenerbahçe oldu.

1. Çeyrek: 15-12

2. Çeyrek: 29-27

3. Çeyrek: 46-41

4. Çeyrek: 79-66

Skor dağılımımız: Sertaç 21, Madar 10, Sestina 9, Motley 8, Wilbekin 8, Papagiannis 7, Calathes 7, Pierre 6, Dorsey 3.

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