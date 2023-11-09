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Spor

Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında bugün Sırbistan'ın Partizan ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ. 22.30'da başlayacak.

9 Kasım 2023 Perşembe 09:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında 9 Kasım Perşembe günü Sırbistan'ın Partizan takımına konuk olacak.

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.

Ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgisi olan Partizan ise 11. sırada bulunuyor.

Partizan'ın başantrenörlük görevini, Fenerbahçe'yi 7 sezon çalıştıran Zeljko Obradovic yapıyor.

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