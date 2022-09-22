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Spor

Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 11 sayı farkla yendi

Fenerbahçe Beko, Pınar Cup 2022'nin ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı 98-87 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayı ile Pınar Karşıyakalı Errick McCollum oldu.

AA22 Eylül 2022 Perşembe 23:07 - Güncelleme:
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Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki Pınar Cup 2022'nin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 98-87 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 25-18 üstün geçen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-39 önde gitti. Üçüncü periyodu da 72-65 galip tamamlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 98-87 kazandı.

Müsabakayı 23 sayı ile tamamlayan Pınar Karşıyakalı Errick McCollum karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko'da Carsen Edwards 20 sayı ile mücadele etti.

Turnuvada yarın saat 20.00'de Fenerbahçe Beko, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak.

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