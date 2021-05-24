Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda devirdi

24 Mayıs 2021 Pazartesi 22:34 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 22:34

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda çekişmeli geçen maçta konuk ekipten Melih 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finale çıkıp Anadolu Efes'le şampiyonluk için rakip olacağı seride 4'üncü maç 26 Mayıs Çarşamba günü yine İzmir'de oynanacak. Gerek olması durumunda 5'inci karşılaşma ise İstanbul'da yapılacak.

Pınar Karşıyaka maça M'Baye ve Henry'nin 3 sayılık basketleriyle 10'a 4'lük seri yaparak başladı. Fenerbahçe, Melih'in üçlükleriyle farkın açılmasına izin vermedi. İlk periyot ev sahibi ekipten Yunus'un turnikesiyle 18-14 sonuçlandı.

2'nci periyodun başında Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'le 3 sayılık basket bulsa da ardından Guduric'le serbest atışlardan yararlanamayınca oyuna eşitlik getirme fırsatını kaçırdı. Karşıyaka'nın farkı 7 sayıya kadar çıkardığı periyotta iki takım da üst üste hücumlardan eli boş döndü. İlk yarı boyunca sarı-lacivertliler yalnız 23 sayı üretebilirken devre 29-23 sonuçlandı. 3'üncü periyoda sert savunmayla başlayıp Melih'le 31-31 eşitliği bulan Fenerbahçe, ardından Vesely'nin pota altından basketiyle ilk periyodun başından sonra ilk kez öne geçti: 31-33. Dördüncü periyot 5 sayı farkla 47-42 konuk ekibin üstünlüğüyle başladı. Son 10 dakikada Karşıyaka, Taylor'un üçlüğü ve teknik faulden bulduğu sayıyla skoru 47-47'ye getirdi. Fenerbehçe, Melih'in hızlı hücumdan art arda iki turnikesiyle üstünlüğü yeniden eline aldı. Karşıyaka, Taylor, Metecan ve Morgan'ın basketleriyle oyuna tekrar denge getirdi. Son 1 dakika 30 saniyeye 59-59 beraberlikle girildi. Vesely'nin 2 sayılık isabeti ve Tarık Biberoviç'in 2 serbest atışıyla Fenerbahçe skoru 63-59 yaptı. İzmir ekibi, bitime 18 saniye kala Henry'nin üçlük denemesiyle isabet bulamayınca skoru eşitleme fırsatını kaçırdı. De Colo'nun serbest atışlarıyla farkı bitime 6 saniye kala tekrar 5 sayıya çıkaran sarı-lacivertliler salondan 67-62 galip ayrılıp final için avantaj yakaladı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Ziya Özorhon (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 13, Henry (xxx) 11, Kennedy (x) 1, M'Baye (xx) 6, Morgan (xxx) 15, Metecan (xx) 8, Yunus (x) 2, Semih (xx) 6, Mahir (x), Nusret (x)

FENERBAHÇE BEKO: Melih (xxx) 18, De Colo (xxx) 15, Guduric (xx) 6, Barthel (xx) 7, Vesely (xxx) 10, Quinn (x), Tarık Biberoviç (x) 2, Ali Muhammed (x) 3, Ahmet (xx) 6, Kenan (x)

1'İNCİ PERİYOT: 18-14

İLK YARI: 29-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-47

5 FAUL: Barthel (35.56) (Fenerbahçe Beko)