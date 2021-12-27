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Spor

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ertelendi

THY EuroLeague'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ertelendi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 14:21 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:21
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THY EuroLeague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşma ertelendi.

29 Aralık Çarşamba günü oynanması planlanan müsabakanın, İspanyol ekibinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.

Fenerbahçe Beko'nun 17 hafta sonunda EuroLeague'de 7 galibiyeti bulunuyor.

LİG MAÇI DA ERTELENDİ

Ayrıca Fenerbahçe Beko'nun 2 Ocak'ta Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı ING Basketbol Süper Lig maçı da Büyükçekmece takımındaki en az 6 ismin karantinaya alınması nedeniyle ertelendi.

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