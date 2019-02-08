Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Panathinaikos'u 85-66 mağlup etti THY EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Panathinaikos'u 85-66 mağlup etti ve play-off'a yükselmeyi garantiledi.