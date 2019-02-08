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Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Panathinaikos'u 85-66 mağlup etti

THY EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Panathinaikos'u 85-66 mağlup etti ve play-off'a yükselmeyi garantiledi.

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 22. haftasında Yunan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti. Rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 85-66 yendi ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte play-off'a yükselmeyi garantiledi.
 
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(sporx)

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