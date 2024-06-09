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Spor

Fenerbahçe Beko şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Beko play-off serisi üçüncü maçında sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Sarı lacivertliler müsabakayı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

AA9 Haziran 2024 Pazar 14:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko şampiyonluk için sahaya çıkıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Seride konuk olduğu ilk 2 maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, yarın taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes ise sahasında kaybettiği ilk 2 maçın ardından yarın kazanarak seriyi dördüncü karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride yarınki mücadeleyi Anadolu Efes'in kazanması halinde dördüncü maç, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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