İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2025 Salı / 30 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,05
  • EURO
    44,3132
  • ALTIN
    4144.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko şampiyonluk turunda! Taraftarlarıyla bir araya geldiler
Spor

Fenerbahçe Beko şampiyonluk turunda! Taraftarlarıyla bir araya geldiler

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi finalinde Monaco'yu mağlup ederek 2. kez kupayı müzesine götürdü. Sarı lacivertliler, İstanbul'da taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutluyor.

AA27 Mayıs 2025 Salı 19:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko şampiyonluk turunda! Taraftarlarıyla bir araya geldiler
ABONE OL

Fenerbahçe Beko,, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde önce Panathinakos'u saf dışı bıraktı. Finalde ise Fransız ekibi Monaco'yu mağlup eden sarı lacivertliler 8 yıl aradan sonra kupayı tekrar kazanma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe Beko takımı, Ülker Sports Arena'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertliler, daha sonra üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne doğru yola çıktı.

MEDYA GÜNÜNDEN RÖPORTAJLAR

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki organizasyona sarı-laciverti takımın teknik ekibi ve oyuncularıyla idari kadrosu katıldı.

Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği medya gününde başantrenör Sarunas Jasikevicius ve ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa Ligi'nde elde ettikleri şampiyonluğun tadını çıkardıklarını belirten Litvanyalı başantrenör, "Durumu henüz idrak edemedik. Hissettiğimizi kelimelere dökmek gerçekten zor. Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir başarıya imza attığımızı anlayacağız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğa ulaştıkları THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda her şeyin istedikleri gibi ilerlediğini dile getiren Jasikevicius, "Aslında bu benim 5. şampiyonluğum. Her şey çok yolunda gitti. Genel menajerimiz Derya Yannier beni buraya getirdi. Kendisi iyi bir genel menajer. Bu şampiyonluk, çok güzel bir organizasyon galibiyetidir." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini vurgulayan Sarunas Jasikevicius, "Oynadığım ve çalıştığım diğer takımlara göre burada bir dil bariyeri var. Bu yüzden bazen kendimi ifade edemiyorum. Fenerbahçe'ye sevgim çok büyük. Dil bariyeri aşıldığında bu sevgi daha da büyüyecektir." dedi.

HAYES-DAVİS: "MVP OLDUĞUM İÇİN KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Sarı-lacivertlilerin ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde hak ettikleri bir şampiyonluk yaşadıklarını kaydetti.

Dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Hayes-Davis, "İnişli çıkışlı bir yıl yaşadıktan sonra eğlenme vakti. MVP olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Mutluyum ama daha da mutlu olabilirdim çünkü çok atış kaçırdım. Maç planını her zaman uyguladık. Maç içerisinde kötü ve iyi gidişler oluyor ama hiç olumsuz düşünceye kapılmadık. Bu şampiyonluğu hak ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Final maçından önce idolü Kobe Bryant'a Instragram üzerinden yazdığı mesajda verdiği sözü tuttuğu için mutlu olduğunu dile getiren ABD'li basketbolcu, şöyle devam etti:

"Çok duygusal bir mesajdı. Bir gece öncesinde tüm duygusallığımı atmış oldum. Telefonuma her zaman hedeflerimi yazarım. Gece mesajı yazdım ve ağladım. Kazandığımda ağlarım diye düşünmüştüm ama o mesajı attığımda ağladım. Onun söylediği en iyi sözlerden biri 'İnsanların en önemli görevlerinden biri başkalarına ilham olmaktır'. O da bana ilham oldu."

Başantrenör Jasikevicius ile ilişkisine de değinen Nigel Hayes-Davis, "Bizim aramızda çok değişik bir sevgi dili var. Dalga geçmek, şakalaşmak ve bazen hakaret olabiliyor. Bunların hepsi sevgi dilimizle alakalı. Geçtiğimiz zaman içerisinde ona verdiğim reaksiyonlar bazen agresif bazen de şakacı olabiliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.