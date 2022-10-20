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Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde kayıpsız devam ediyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Valencia Basket'i 79-77 mağlup etti.

AA20 Ekim 2022 Perşembe 23:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde kayıpsız devam ediyor
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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i 79-77 yendi.

Sarı-lacivertliler 4. maçında 4. galibiyetini elde ederken, Valencia Basket 3. yenilgisini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Saulius Racys (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 20, Calathes 8, Hayes-Davis 17, Pierre 2, Motley 16, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Edwards 2, Jekiri 2, Guduric 10, Booker 2

VALENCİA BASKET: Claver 7, Puerto 7, Prepelic 4, Jones 16, Dubljevic 13, Harper 5, Pradilla 3, Lopez-Arostegui 5, Van Rossom 10, Radebaugh 2, Alexander 5

1. PERİYOT: 20-25

DEVRE: 34-43

3. PERİYOT: 60-58

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