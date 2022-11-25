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Spor

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de doludizgin devam ediyor

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu EA7 Emporio Armani Milan'ı 82-72 mağlup etti.

AA25 Kasım 2022 Cuma 00:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de doludizgin devam ediyor
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THY EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, sahadan 82-72 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu skorun ardından organizasyonda 10 maçta 9. galibiyetini elde etti.

SALON: Mediolanum Forum

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Uros Nikolic (Sırbistan)

EA7 EMPORİO ARMANİ MİLAN: Cabarrot 15, Pangos 3, Melli 7, Hall 16, Voigtmann 4, Thomas 2, Mitrou-Long 18, Ricci, Alviti 3, Hines 4

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 9, Wilbekin 8, Hayes-Davis 22, Booker 8, Motley 9, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 4, Edwards 1, Melih Mahmutoğlu, Jekiri 7, Guduric 11,

1. PERİYOT: 21-15

DEVRE: 37-32

3. PERİYOT: 48-58

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