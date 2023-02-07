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Spor

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki maçları ertelendi

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynayacakları maçların merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendiği açıklandı.

AA7 Şubat 2023 Salı 00:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki maçları ertelendi
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun bu haftaki maçları Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendi.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi 24. haftasında 9 Şubat Perşembe Anadolu Efes-Real Madrid ve 10 Şubat Cuma günkü Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçları ülkeyi vuran depremler nedeniyle Türk hükümetinin tüm spor müsabakalarını bir sonraki duyuruya kadar iptal etmesinin ardından askıya alındığı ve ertelenen karşılaşmaların yeni tarihlerinin takımlarla yapılacak görüşmeler sonrasında belirleneceği bildirildi.

Açıklamada, "Avrupa Ligi basketbol ailesi, Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan trajediden derin üzüntü duymaktadır. Kurbanların ailelerine ve devam eden trajediden etkilenen herkese en derin başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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