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Spor

Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'ya misafir oluyor

THY Avrupa Lig'i 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna deplasmanına konuk oluyor.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'ya misafir oluyor
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.

Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Son 3 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna ise 14. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, son maçında Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i 93-90 mağlup ederek Turkish Airlines Euroleague için moral depoladı.

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