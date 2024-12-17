Fenerbahçe Beko zorlu Barcelona sınavında

Palau Blaugrana'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 15 haftada 10 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Son maçında Monaco'ya 99-69 yenilen sarı-lacivertliler, 4. sıraya geriledi.

8 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Barcelona ise ligde EA7 Emporio Armani Milan yenilgisi sonrası 11. basamağa düştü.

NE DEDİLER?

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve oyunculardan Sertaç Şanlı, şu açıklamalarda bulundu:

Sarunas Jasikevicius: "Avrupa'nın en yetenekli takımlarından birine karşı oynuyoruz. Satoransky, Punter ve Brizuela'dan oluşan gard rotasyonu son derece yetenekli. Parker ve Vesely'den de yüksek sayılar bulabiliyorlar. EuroLeague'de en iyi geçiş hücumlarına sahip takımlardan biri ve bunu kendi sahalarında oynadıklarında daha etkili yapıyorlar. Geçiş oyunlarında çok sayıda sayı üretiyorlar ve odaklanmamız gereken alan tam da burası: kolay sayıları elimine etmeye çalışmak ve son maçlarda gösterdiğimizden daha iyi bir savunma performansı sergilemek."

Sertaç Şanlı: "Zorlu bir çift maç haftasının ilk karşılaşmasına çıkıyoruz. Barcelona iyi bir rakip ve aldıkları birkaç kötü sonucun ardından bu mücadelede reaksiyon göstereceklerdir. Çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Oyun planımıza 40 dakika boyunca sadık kalarak iyi savunma yapmalıyız."