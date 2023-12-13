Fenerbahçe Beko'da ayrılık!

Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Dimitris Itoudis'e teşekkürlerimizle! 2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Yunan Koç Itoudis, Fenerbahçe Beko ile bu sezon ligde çıktığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı ve dördüncü sırada yer aldı. Fenerbahçe Beko Itoudis yönetiminde EuroLeague'de ise 13 hafta sonunda 6 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak kendine 12. sırada yer buldu.