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Spor

Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis dönemi sona eriyor

THY Avrupa Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis ile yollar ayrılıyor.

13 Aralık 2023 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis dönemi sona eriyor
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Fenerbahçe Beko'da son oynanan ve kaybedilen Anadolu Efes maçının ardından eleştiri oklarını üstüne toplayan Dimitris Itoudis için flaş bir iddia ortaya atıldı.

YOLLAR AYRILIYOR

SDNA'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, Yunan başantrenör Dimtris Itoudis ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

BİR KEZ PLAY-OFF OYNADI

2022 yılında takımın başına getirilen Dimtris Itoudis, Fenerbahçe Beko ile 2022 yılında play-off oynadı ve Olympiakos'a 3-2 elendi.

GÜNDEMDE 2 İSİM VAR

Fenerbahçe Beko'nun 1 numaralı hedefi Saras Jasikevicius, diğer isim ise Andrea Trinchieri.

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