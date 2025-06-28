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Spor

Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, ocak ayında kadrosuna kattığı ABD'li basketbolcu Errick McCollum ile yollarını ayırdı.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 10:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Errick McCollum ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2025 yılının ocak ayında katılan ve kısa süre içerisinde yaptığı katkılarla bu sezon elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Errick McCollum ile yollarımız ayrılmıştır. Errick McCollum'a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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