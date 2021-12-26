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Spor

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo ameliyat oldu

THY EuroLeague'deki Asvel maçında sakatlanan Fenerbahçe Beko oyuncusu Nando De Colo'nun ameliyat olduğu açıklandı.

AA26 Aralık 2021 Pazar 00:12 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 00:12
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Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımı oyuncularından Nando De Colo'nun ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ASVEL ile oynadığımız THY Avrupa Ligi maçında sol elinden sakatlanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Nando De Colo, Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanıyor. Nando De Colo'ya geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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