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Spor

Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes ayrılığı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes ile yolların ayrıldığı açıklandı.

IHA17 Haziran 2024 Pazartesi 13:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes ayrılığı açıklandı
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Fenerbahçe Beko, sezonu çifte kupayla kapatan Yunan basketbolcu Nick Calathes'in takımdan ayrıldığı açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın son 2 sezondur formasını giyen Nick Calathes, takımdan ayrıldı. Calathes, Basketbol Süper Ligi final serisi son maçının ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin kendisine burada oynaması için verdiği fırsattan dolayı çok minnettar olduğunu belirtmiş ve buradan iyi ayrıldığını söylemişti. Sarı-lacivertli kulüp de bugün Nick Calathes ile yolların ayrıldığına dair resmi açıklama yayımladı. Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nick Calathes'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Yunan basketbolcu, bu sezon takımın EuroLeague Final Four oynama başarısı ve Süper Lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

Öte yandan sarı-lacivertliler, ABD'li oyuncu Nate Sestina ile de yollarını ayırdı.

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